В Госдуме предложили освободить водителей от наказания за пересечение стоп-линии перед светофором

09:48, 08 февраля 2017, ПАИ

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий освобождение водителей от административной ответственности за пересечение стоп-линии перед светофором, необорудованным таймером, передает «Росбалт».

По действующему КоАП, водители, выезжающие за такую линию при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика, наказываются штрафом в 800 рублей.

Нарушение фиксируется автоматически и не требует составления протокола. В связи с этим одним из доказательств совершения правонарушения является фиксация сигнала светофора в момент выезда за линию.

«Однако сигналы светофора сменяются слишком быстро, а при плохой видимости могут быть плохо различимы, и в случае отсутствия на светофоре электронного табло с обратным отсчетом времени водитель не может вовремя сориентироваться и остановиться до стоп-линии. Таким образом, водитель, не имея намерения нарушить правила дорожного движения, предписывающие останавливаться до стоп-линии, может незначительно выехать за нее, нарушив тем самым указанные правила», — отмечается в пояснительной записке к проекту, внесенному в Госдуму депутатами Челябинского заксобрания.

По их словам, также возникают ситуации, когда отсутствие на светофоре таймера не позволяет водителю остановиться иначе, как применив экстренное торможение, создав тем самым аварийную ситуацию.

Если закон примут, водителей не будут штрафовать при выезде за линию при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика в случае, когда светофор не был оборудован таймером.