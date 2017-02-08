0
09:11
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
19:04
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
18:42
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
17:57
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
16:14
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
16:10
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Еще новости
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от наказания за пересечение стоп-линии перед светофором

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий освобождение водителей от административной ответственности за пересечение стоп-линии перед светофором, необорудованным таймером, передает «Росбалт».

По действующему КоАП, водители, выезжающие за такую линию при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика, наказываются штрафом в 800 рублей.

Нарушение фиксируется автоматически и не требует составления протокола. В связи с этим одним из доказательств совершения правонарушения является фиксация сигнала светофора в момент выезда за линию.

«Однако сигналы светофора сменяются слишком быстро, а при плохой видимости могут быть плохо различимы, и в случае отсутствия на светофоре электронного табло с обратным отсчетом времени водитель не может вовремя сориентироваться и остановиться до стоп-линии. Таким образом, водитель, не имея намерения нарушить правила дорожного движения, предписывающие останавливаться до стоп-линии, может незначительно выехать за нее, нарушив тем самым указанные правила», — отмечается в пояснительной записке к проекту, внесенному в Госдуму депутатами Челябинского заксобрания.

По их словам, также возникают ситуации, когда отсутствие на светофоре таймера не позволяет водителю остановиться иначе, как применив экстренное торможение, создав тем самым аварийную ситуацию.

Если закон примут, водителей не будут штрафовать при выезде за линию при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика в случае, когда светофор не был оборудован таймером.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
08 февраля 2017
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей 6
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
07 февраля 2017
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9% 1
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
07 февраля 2017
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
07 февраля 2017
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя 6
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
07 февраля 2017
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек

Идет загрузка...