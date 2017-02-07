Ямальские оленеводы продали китайцам рога на миллион долларов

21:20, 07 февраля 2017, ПАИ

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) впервые в 2016 году экспортировал в Китай рога оленей. Общая сумма поставок составила один миллион долларов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил первый заместитель директора департамента международных и внешнеэкономических связей округа Сергей Урамаев, передает ТАСС.

«С Китаем у нас самостийно развиваются внешнеэкономические связи — это поставки рогов оленей. Рога поставляли представители малого и среднего бизнеса из Тазовского района ЯНАО», — сказал Урамаев.

По его словам, власти Ямала помогают решать таможенные вопросы и проблемы логистики. «Китайские инвесторы заинтересованы в развитии такого сотрудничества, делают авансовые платежи и хотят продолжать поставки», — уточнил чиновник.

В 2016 году в ЯНАО была запрещена продажа пантов — рогов оленей, насыщенных кровью, из-за летней вспышки сибирской язвы, но продажа сухих рогов разрешена, добавил Урамаев.

В Китае рога оленей используются в фармацевтике и для производства пищевых добавок. На Ямале содержится крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя — более 717 тысяч животных. ЯНАО — единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. С 2008 года в Финляндию и Швецию поставлено более двух тысяч тонн мяса.