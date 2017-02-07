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Общество

В Пскове приставы наложили арест на тягач, владелец которого задолжал более миллиона рублей

На принадлежащий должнику cедельный тягач «Volvo», а также полуприцеп Kelberg, судебные приставы Пскова наложили арест за долг по кредиту в размере более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФССП России по Псковской области. Задолженность гражданина перед Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на момент возбуждения исполнительного производства, а именно 17 марта 2016 года, составляла 1 миллион 326 тысяч 457 рублей.

В течении 2016 года судебным приставом-исполнителем МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области Рустамом Нурматовым был проведён весь комплекс мер для взыскания задолженности: вынесен запрет на регистрационные действия с автотранспортными средствами, запрет на совершение действий по каким-либо регистрациям, осуществлён розыск банковских счетов — и далее вынесено постановление об обращении взыскания со счетов в нескольких банках. Должник ограничен также в праве выезда за пределы РФ.

В рамках данного исполнительного производства в последние дни января 2017 года подверглось аресту залоговое имущество должника - принадлежащий ему cедельный тягач «Volvo», а также полуприцеп Kelberg., общей стоимостью 1 миллион 883 тысячи рублей. Стоимость данного имущества определена судом.

Так как у должника нет других средств на оплату долга, он беспрепятственно предоставил своё автотранспортное средство для ареста. В присутствии понятых был составлен акт и произведён арест машины.

«В случае погашения должником долговых обязательств в течение 10 дней, машина будет возвращена хозяину. Если должник не сможет рассчитаться по долгам, арестованное имущество будет передано на реализацию», - пояснили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Напомним, что наложение ареста на имущество должника предусмотрено ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Судебный пристав вправе это сделать в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях.

«Узнать о том, есть ли у Вас долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам», - напомнили в пресс-службе регионального ведомства.

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