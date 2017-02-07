В Великих Луках обсудили проблемы противодействия распространению наркомании в молодёжной среде

21:59, 07 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках и Опочке состоялись встречи руководства Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области с директорами школ №4 и №9, их заместителями по воспитательной работе и социальными педагогами. В ходе встреч говорилось об организации мероприятий по профилактике наркомании в образовательных учреждениях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также в ОМВД России по г. Великие Луки с участием начальника УКОН УМВД России по Псковской области полковника полиции Сергея Титова состоялось совещание, посвященное проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В нем приняли участие личный состав отдела полиции, представители администрации Великих Лук, городского управления образования, филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», а также духовенства.

С учетом продолжающегося осложнения наркоситуации в подростковой среде внимание представителей органов и учреждений системы профилактики было обращено на необходимость активизации работы по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества. Подчеркивалось, что при осуществлении всего комплекса профилактических мероприятий формальный подход недопустим.

«В этой связи планируется организовать семинар-совещание в режиме видеоконференцсвязи по теме «Эффективная работа с детьми и родителями по профилактике употребления психоактивных веществ». Пройдет также «Единый день родительских собраний», в ходе которого сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области проведут родительские собрания в каждой школе региона», - отметили в пресс-службе регионального ведомства.