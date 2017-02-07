Эстония направит €400 тысяч для решения гуманитарного кризиса на Украине

22:02, 07 февраля 2017, ПАИ

Эстония выделит €400 тыс. на разрешение гуманитарного кризиса на востоке Украины, передает ТАСС.

Об этом сообщили в МИД Эстонии.

«Из-за усиления военных действий в районе Авдеевки около 20 тыс. человек столкнулись с отсутствием воды, отопления и электричества в зимних условиях. Эстония совершает свой вклад в срочное улучшение положения населения», — заявил глава МИДа Свен Миксер.

Согласно сообщению, средства будут направлены на первичный ремонт жилья, восстановление системы снабжения питьевой водой, а также улучшение условий тем, кто покинул свои дома.

Половину суммы МИД Эстонии направит через Международный Красный Крест, половину — через управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.