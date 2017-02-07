2
10:14
Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ
10:12
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области
15:43
Псковский политкалендарь: Январь 2017 года
17:10
На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение
13:06
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии
16:59
«Ну и что, что зомби?..»
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
Еще новости
Политика

Эстония направит €400 тысяч для решения гуманитарного кризиса на Украине

Эстония выделит €400 тыс. на разрешение гуманитарного кризиса на востоке Украины, передает ТАСС.

Об этом сообщили в МИД Эстонии.

«Из-за усиления военных действий в районе Авдеевки около 20 тыс. человек столкнулись с отсутствием воды, отопления и электричества в зимних условиях. Эстония совершает свой вклад в срочное улучшение положения населения», — заявил глава МИДа Свен Миксер.

Согласно сообщению, средства будут направлены на первичный ремонт жилья, восстановление системы снабжения питьевой водой, а также улучшение условий тем, кто покинул свои дома.

Половину суммы МИД Эстонии направит через Международный Красный Крест, половину — через управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ
07 февраля 2017
Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ 18
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области
07 февраля 2017
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области 4
На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение
04 февраля 2017
На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение 6
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии
03 февраля 2017
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии 13
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 15
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
31 января 2017
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30
31 января 2017
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30 6
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей 1

Идет загрузка...