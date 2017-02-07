0
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
19:04
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
18:42
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
17:57
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
16:14
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
16:10
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
14:38
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
Еще новости
Общество

Житель посёлка Середка поблагодарил полицейских за внимательное отношение к проблемам граждан

В УМВД России по Псковской области поступило благодарственное письмо от жителя Псковского района. В нем житель поселка Середка приводит примеры внимательного отношения полицейских к проблемам граждан и добросовестного выполнения ими своего служебного долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, автор высказывает благодарность командиру взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области капитану полиции Эдуарду Александрову. В сложной ситуации он помог сельчанам и своевременно отвез пострадавшего ребенка в больницу.

Отмечает житель Псковского района высокий профессионализм и чувство ответственности за порученное дело заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области подполковника полиции Юрия Шестакова.

Со словами признательности обращается автор и к руководству УМВД России по Псковской области: «Я с детьми ходил в лес за грибами в Псковском районе и наткнулся на боеприпасы времен Великой Отечественной войны,- пишет гражданин, - опасную находку сфотографировали и сообщили в полицию. Должные меры были приняты незамедлительно. На место прибыли саперы, которые обезвредили боеприпасы. Тем самым, были спасены чьи-то жизни».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
07 февраля 2017
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
07 февраля 2017
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
07 февраля 2017
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя 5
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
07 февраля 2017
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
07 февраля 2017
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live 1

Идет загрузка...