Житель посёлка Середка поблагодарил полицейских за внимательное отношение к проблемам граждан

22:11, 07 февраля 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области поступило благодарственное письмо от жителя Псковского района. В нем житель поселка Середка приводит примеры внимательного отношения полицейских к проблемам граждан и добросовестного выполнения ими своего служебного долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, автор высказывает благодарность командиру взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области капитану полиции Эдуарду Александрову. В сложной ситуации он помог сельчанам и своевременно отвез пострадавшего ребенка в больницу.

Отмечает житель Псковского района высокий профессионализм и чувство ответственности за порученное дело заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области подполковника полиции Юрия Шестакова.

Со словами признательности обращается автор и к руководству УМВД России по Псковской области: «Я с детьми ходил в лес за грибами в Псковском районе и наткнулся на боеприпасы времен Великой Отечественной войны,- пишет гражданин, - опасную находку сфотографировали и сообщили в полицию. Должные меры были приняты незамедлительно. На место прибыли саперы, которые обезвредили боеприпасы. Тем самым, были спасены чьи-то жизни».