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Экономика

МВД Белоруссии начало проверку в отношении сотрудников Россельхознадзора

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Об этом во вторник, 7 февраля, сообщается на сайте ведомства, пишет Лента.ру.

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями заподозрили сотрудников в действиях, предусмотренных статьей 249 («Дискредитация деловой репутации конкурента») Уголовного кодекса республики.

«МВД Белоруссии располагает данными о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей», — говорится в сообщении.

По информации МВД, только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельхозпредприятий, прямые убытки которых составили более 5 миллионов рублей (более 153 миллионов российских рублей).

«Осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств», — уточнили в ведомстве. Доказательства, как отмечается, переданы в Следственный комитет Белоруссии для дачи правовой оценки.

Ранее 7 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил о возможности полного запрета поставок мяса в Россию. Это было сказано после того, как с 6 февраля в Россию был запрещен ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.

В то же время вице-премьер России Аркадий Дворкович отмечал, что правительства двух стран конструктивно взаимодействуют в сфере сельского хозяйства. По мнению чиновника, проблемы есть, но они носят рабочий характер.

С 6 февраля в Россию был запрещен ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в охлажденной новозеландской говядине также были найдены листерии и бактерии группы кишечной палочки.

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