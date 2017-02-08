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Экономика

Программа по развитию туризма в России на 2017-2018 годы сокращена на 4,3 млрд рублей

Правительство постановило сократить финансирование из федерального бюджета ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018)». В общей сложности расходы на 2017 и 2018 годы составили  4,3 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно документу, финансирование программы из федерального бюджета в 2017 году составит не 5,1 млрд рублей, а 3,6 млрд. Общее финансирование запланировано на уровне 15,5 млрд рублей, в том числе 1,83 млрд из бюджетов субъектов и 10 млрд — из внебюджетных источников финансирования.

На 2018 год по программе из казны страны будет выделено 3,5 млрд рублей вместо 6,3 млрд. Общий объем программы на этот год составит 29,6 млрд, из них 3,7 млрд придется на бюджеты субъектов, а 22,3 — на внебюджетные источники.

Ранее сообщалось, что предоставление федеральных субсидий, обещанных еще в начале 2016 года премьер-министром Дмитрием Медведевым туроператорам, работающим на внутреннем рынке, не удается согласовать. Предложенный Министерством культуры проект не нашел поддержки в Министерства экономического развития, где посчитали, что выделять из бюджета 2 млрд рублей на поддержку отрасли нецелесообразно.

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