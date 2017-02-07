В прокуратуре Псковской области проанализированы результаты работы по рассмотрению обращений граждан за 2016 год

22:34, 07 февраля 2017, ПАИ

В прокуратуре Псковской области проведен комплексный анализ обращений граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц, а также практики их разрешения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Установлено, что в течение 2016 года в органах прокуратуры рассмотрено 11 952 обращения граждан и должностных лиц, что на 1,7% больше по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году общее количество обращений, непосредственно разрешенных в органах прокуратуры, составило 9 117 или 76,3% от всех рассмотренных (9209 или 78,3% – в 2015 году). При этом в аппарате прокуратуры области была разрешена практически каждая четвертая жалоба.

Из числа рассмотренных жалоб значительное количество приходится на обращения и жалобы по вопросам исполнения законов и законностью правовых актов, которых за указанный период разрешено 5311, т.е. 58,3% от общего числа разрешенных (2015г. – 5279 или 57,3%).

Увеличилось число жалоб граждан на нарушения трудового законодательства (2016г. – 825, 2015г. - 601), на нарушения земельного законодательства (2016г.-373, 2015г.-284), о соблюдении законов об исполнительном производстве (2016г. – 255, 2015 г.-156) и на нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (2016г.-179, 2015г.-114).

Остается высоким количество рассмотренных и разрешенных обращений в органах прокуратуры на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении, которых за указанный период разрешено 2095 или 23% от общего количества разрешенных обращений в органах прокуратуры (в 2015 году – 2031 обращение или 22,1%).

Незначительно увеличилось количество разрешенных жалоб по вопросам следствия и дознания. Органами прокуратуры принято решение по 925 поступившим обращениям в указанной сфере или 10,1% от общего числа разрешенных (в 2015 году – 820 обращений или 8,9%).

Число удовлетворенных обращений в органах прокуратуры в 2016 году составило 2 398 обращений или 26,3%.

По удовлетворенным в 2016 году жалобам принесено 75 протестов (в 2015 году – 68), внесено 545 представлений (в 2015 году – 547), направлено в суд 513 исков (в 2015 году – 422), предостережено о недопустимости нарушения закона 26 лиц (в 2015 году – 21).

Всего восстановлены права почти 2,5 тыс. жителей области, реально устранено 75% выявленных нарушений закона.