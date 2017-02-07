0
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
19:04
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
18:42
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
17:57
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
16:14
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
16:10
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
14:38
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
Еще новости
Общество

В прокуратуре Псковской области проанализированы результаты работы по рассмотрению обращений граждан за 2016 год

В прокуратуре Псковской области проведен комплексный анализ обращений граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц, а также практики их разрешения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Установлено, что в течение 2016 года в органах прокуратуры рассмотрено 11 952 обращения граждан и должностных лиц, что на 1,7% больше по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году общее количество обращений, непосредственно разрешенных в органах прокуратуры, составило 9 117 или 76,3% от всех рассмотренных (9209 или 78,3% – в 2015 году). При этом в аппарате прокуратуры области была разрешена практически каждая четвертая жалоба.

Из числа рассмотренных жалоб значительное количество приходится на обращения и жалобы по вопросам исполнения законов и законностью правовых актов, которых за указанный период разрешено 5311, т.е. 58,3% от общего числа разрешенных (2015г. – 5279 или 57,3%).

Увеличилось число жалоб граждан на нарушения трудового законодательства (2016г. – 825, 2015г. - 601), на нарушения земельного законодательства (2016г.-373, 2015г.-284), о соблюдении законов об исполнительном производстве (2016г. – 255, 2015 г.-156) и на нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (2016г.-179, 2015г.-114).

Остается высоким количество рассмотренных и разрешенных обращений в органах прокуратуры на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении, которых за указанный период разрешено 2095 или 23% от общего количества разрешенных обращений в органах прокуратуры (в 2015 году – 2031 обращение или 22,1%).

Незначительно увеличилось количество разрешенных жалоб по вопросам следствия и дознания. Органами прокуратуры принято решение по 925 поступившим обращениям в указанной сфере или 10,1% от общего числа разрешенных (в 2015 году – 820 обращений или 8,9%).

Число удовлетворенных обращений в органах прокуратуры в 2016 году составило 2 398 обращений или 26,3%.

По удовлетворенным в 2016 году жалобам принесено 75 протестов (в 2015 году – 68), внесено 545 представлений (в 2015 году – 547), направлено в суд 513 исков (в 2015 году – 422), предостережено о недопустимости нарушения закона 26 лиц (в 2015 году – 21).

Всего восстановлены права почти 2,5 тыс. жителей области, реально устранено 75% выявленных нарушений закона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
07 февраля 2017
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
07 февраля 2017
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
07 февраля 2017
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя 5
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
07 февраля 2017
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
07 февраля 2017
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live 1

Идет загрузка...