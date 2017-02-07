Три четверти жителей России сталкивались с угрозами при общении онлайн

22:41, 07 февраля 2017, ПАИ

Согласно исследованию корпорации Microsoft о культуре общения в сети, почти три четверти россиян подвергались угрозам при общении в интернете, передает «Газета.Ru».

Целью исследования было изучение негативных последствий, возникающих при взаимодействии пользователей друг с другом. В рейтинге стран по уровню цифровой культуры Россия заняла 12-е место из 14, что говорит о том, что россияне больше других подвергаются оскорблениям и плохому обращению в интернете.

Кроме того, Россия стала лидером в списке стран, жители которых чаще других разжигают ненависть и вражду при взаимодействии онлайн.