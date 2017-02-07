0
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
19:04
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
18:42
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
17:57
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
16:14
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
16:10
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
14:38
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
Еще новости
Общество

Три четверти жителей России сталкивались с угрозами при общении онлайн

Согласно исследованию корпорации Microsoft о культуре общения в сети, почти три четверти россиян подвергались угрозам при общении в интернете, передает «Газета.Ru».

Целью исследования было изучение негативных последствий, возникающих при взаимодействии пользователей друг с другом. В рейтинге стран по уровню цифровой культуры Россия заняла 12-е место из 14, что говорит о том, что россияне больше других подвергаются оскорблениям и плохому обращению в интернете.

Кроме того, Россия стала лидером в списке стран, жители которых чаще других разжигают ненависть и вражду при взаимодействии онлайн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
07 февраля 2017
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
07 февраля 2017
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
07 февраля 2017
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя 5
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
07 февраля 2017
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
07 февраля 2017
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live 1

Идет загрузка...