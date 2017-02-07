Эксперты предсказали развитие мировой экономики до 2050 года

22:55, 07 февраля 2017, ПАИ

Консалтинговое агентство PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовало доклад под названием «Глобальная экономика в 2050 году», где проанализировало перспективы развития государств по основным экономическим параметрам — паритету покупательной способности (ППС) и валовому внутреннему продукту (ВВП), пишет Росбалт.

Судя по всему, при долгосрочном прогнозировании эксперты использовали традиционный метод экстраполяции, то есть, лишь продолжая фунции за пределы известных значений и с учетом доминирующих на данный момент тенденций. По этой причине их данные на несколько десятков лет вперед не сильно отличаются от сегодняшних. Так, по их оценке, Россия к 2050 даже не изменит своего места в 10-ке крупнейших экономик по ППС, оставаясь на шестом месте.

По второму пункту лидером останется Китай, на который к 2050 году придется 20% мирового ВВП, или $58,5 трлн. В первую пятерку войдут также Индия, США, Индонезия и Бразилия.

ВВП России также будет расти, причем, подозрительно стабильно и равномерно — если в 2016 году ВВП России по ППС составил $3,75 трлн, то к 2030 году он возрастет до $4,74 трлн, а к 2050 году — до $7,13 трлн. Однако за это время место страны в глобальном топ-10 не изменится, она останется на шестой строчке.

В тройку самых быстрорастущих экономик мира в ближайшие 34 года войдут Вьетнам, Индия и Бангладеш. Среди крупнейших экономик ЕС самой быстрорастущей станет Польша, ожидают эксперты PwC. Ну, а Великобритания после завершения переходного периода Brexit сможет выйти на темпы роста, опережающие средний показатель в ЕС.

Глобальный ВВП по ППС будет расти со скоростью 2,6% в год и удвоится уже к 2042 году, следует из доклада. К 2050 году показатель достигнет $127,5 трлн, следует из оценок PwC. В целом, расширение мировой экономики будет обгонять прирост населения Земли.

Стоит отметить, что эксперты при столь долгосрочных оценках не учитывают ряд значимых факторов, которые просто невозможно предсказать, но которые неизбежно происходят в течение десятилетий — таких как природные катаклизмы, смена политических режимов и энергетических укладов, трансформация финансовой системы или полное изменение научной картины мира со всеми вытекающими отсюда последствиями.