Росстат: В 2016 году доля высоких технологий в ВВП достигла максимума

08:15, 08 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП достигла исторического максимума в 22,3%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Федеральной службы государственной статистики.

«Рост доли высокотехнологичной продукции был обеспечен, прежде всего, оборонкой. Военно-промышленный комплекс относится к высокотехнологичным отраслям. Произошедший в нем рост производства в прошлом году во многом и обеспечил увеличение доли», — сказал источник, близкий к статведомству.

Как рассказал изданию чиновник, занимающийся промышленной политикой, ситуация в производстве в 2016 году была крайне неоднородной. По этой причине технический сектор наукоемких отраслей занял чуть большую долю на фоне снижения в других отраслях.

Промышленное производство по итогам прошлого года выросло в целом на 1,1%. При этом обрабатывающая промышленность в целом показала нулевой рост, пиешт газета.