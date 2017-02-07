За сутки в Псковской области произошли 18 преступлений

08:23, 08 февраля 2017, ПАИ

7 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 18 преступлений, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 30 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 7 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки на территории области произошло одно ДТП, в результате которого пострадал человек. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 378 нарушений Правил дорожного движения.