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За сутки в Псковской области произошли 18 преступлений

7 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 18 преступлений, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 30 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 7 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки на территории области произошло одно ДТП, в результате которого пострадал человек. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 378  нарушений Правил дорожного движения.

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