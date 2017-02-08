Перспективы религиозного образования и катехизации обсудят в Великих Луках 8 февраля

08:28, 08 февраля 2017, ПАИ

8 февраля в 10:00 в здании управления Великолукской епархии (улица Ставского, 63/4) в рамках IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений начнет работу секция «Религиозное образование и катехизация в Великолукской епархии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

Для участия в мероприятии приглашаются благочинные церковных округов, настоятели приходов, помощники благочинных по религиозному образованию, священнослужители, связанные с образовательной деятельностью, преподаватели воскресных школ и прихожане, способные помогать в образовательной и катехизической деятельности.

В ходе работы секции планируется провести конференцию «Взаимодействие приходов и благочиний Великолукской епархии в вопросах религиозного образования» и круглый стол «Актуальные методики катехизации».