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Общество

Псковские специалисты нашли вредителя в жёлтых хризантемах из Германии

7 февраля при проведении досмотра цветочной продукции, ввезенной на территорию России из Латвии, псковские специалисты обнаружили в ней каратинный объект. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, западный (калифорнийский) трипс был выявлен в партии среда желтых хризантем, выращенных в Германии.

Для недопущения возможного распространения карантинных организмов зараженная партия была изъята, грузополучателю выдано предписание об ее уничтожении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс - вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Он повреждает более 300 цветочных растений и овощных культур закрытого грунта. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай, но и способностью переносить вирусы - возбудители опасных заболеваний растений.

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