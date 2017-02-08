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Общество

В феврале зампрокурора области проведет прием граждан в Гдовском районе

В феврале заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко организует личный прием граждан в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча с населением состоится в прокуратуре района, расположенной по адресу: город Гдов, улица Карла Маркса, 35.

Желающие попасть на прием в срок до 13 февраля должны обратиться к и. о. прокурора Гдовского района Марии Кадыровой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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