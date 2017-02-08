Российское научное сообщество отмечает 8 февраля свой профессиональный праздник

08:55, 08 февраля 2017, ПАИ

8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник. Как пишет сalend.ru, День российской науки учреждён Указом президента РФ в 1999 году.

8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.

Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардович Циолковский, Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев — вот только малая часть имен российских ученых, внесших вклад в мировую науку. Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция.

Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году — Илья Мечников за труды по иммунитету, известный советский физик Петр Капица — в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Последним российским лауреатом стал физик К. С. Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена.

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят девять отделений по областям и направлениям науки и три региональных отделения, а также 15 региональных научных центров. Всего в Академии насчитывается 470 научных учреждений, более 55 тысяч научных сотрудников, в том числе, более 500 академиков и 800 членов-корреспондентов.

В советские времена День науки отмечался в третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году между 18 и 25 апреля В. И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День науки «по старинке», то есть в третье воскресенье апреля.