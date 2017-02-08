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Общество

День военного топографа отмечается в России 8 февраля

8 февраля в России отмечается День военного топографа, пишет сalend.ru.

Официально этот профессиональный праздник отмечается с 2004 года, поскольку в феврале 2003 года приказом министра обороны №395 была установлена дата праздника — 8 февраля, которая была выбрана не случайно. Именно 8 февраля (27 января) 1812 года было утверждено Положение для военного топографического дела.

Структура, созданная царским указом, несколько раз меняла статус. Сегодня это Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Сама же история топографических изысканий имеет еще более давнюю историю. Путешествия землепроходцев и мореплавателей были бы бессмысленны без создания картографических материалов. Первый русский атлас «Чертежная карта Сибири» составил географ Ремезов в 1701 году и преподнес его императору Петру I. Спустя десять лет, в 1711 году, в русской армии была образована квартирмейстерская часть, в обязанности которой входило, в том числе, снабжение войск картами. Также при Петре I в Москве была организована Школа математических и навигационных наук, где готовили астрономов, геодезистов и топографов. 

Начало военно-топографической службе в русской армии положили 40 офицеров — колонновожатых, геодезистов и топографов. Они вошли в Генеральный штаб, появившийся в 1763 году. В 1797 году было учреждено Депо карт, которое должно было заниматься упорядочением всех созданных к тому времени картографических материалов. В 1812 году депо было переименовано в военно-топографическое.

Первое в мире специализированное военное училище топографов появилось в России. Оно открылось в 1822 году при Корпусе военных топографов.

Топографическая служба всегда была особо секретной, ведь любое сражение начиналось именно с карты, а добыть карты противника было сверхзадачей для воинов во все времена. Иногда полученные сведения оказывали решающее значение в битве. Так, в 1943 году советской разведке стало известно, что в Германии печатаются сотни тысяч листов карт Орловской, Белгородской и Курской областей. Эта информация легла в основу плана массированной обороны и последующего наступления советской армии на Курской дуге.

Что касается советских топографов, геодезистов и картографов, то в годы Великой Отечественной войны более 4 тысяч из них были удостоены высоких наград.

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