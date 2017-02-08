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Общество

В локомотивном депо «Дно-Псковское» выявили нарушения трудового законодательства

Псковская транспортная прокуратура выявила в сервисном локомотивном депо «Дно-Псковское» филиала «Северо-Западный» ООО «ТМХ-Сервис» нарушения трудового законодательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, сроки выплаты заработной платы в Правилах внутреннего трудового распорядка данного предприятия не соответствовали требованиям законодательства.

Кроме того, в трудовых договорах не были указаны характер работы, условия труда на рабочем месте, обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора; книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них велась ненадлежащим образом. Кроме того, выявили факты допуска работников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения ими обязательных медицинских осмотров, а также без проверки знаний требований охраны труда.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура внесла начальнику сервисного локомотивного депо представление; в отношении ответственного лица возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства) и части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушения требований охраны труда).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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