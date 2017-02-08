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Общество

Суд обязал администрацию Палкинского района зарегистрировать сети газораспределения

Прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения  требований законодательства об опасных производственных объектах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в собственности администрации Палкинского района находятся сети газораспределения среднего давления в поселке Палкино, которые, по сведениям Северо-Западного управления Ростехнадзора, относятся к III классу опасности.

«Вопреки положениям части 2 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сети газораспределения среднего давления в поселке Палкино в государственном реестре опасных производственных объектов собственником не зарегистрированы, государственная регистрация права собственности на них также не осуществлена, - рассказали в ведомстве. - Неисполнение органом местного самоуправления указанных обязанностей создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные условия жизни».

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации района зарегистрировать сети газораспределения среднего давления в Палкино в государственном реестре опасных производственных объектов, а также право собственности на объект.

Палкинский районный суд заявленные прокурором требования удовлетворил. Местная администрация устранила нарушения до вступления решения суда в законную силу.

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