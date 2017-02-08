На жителя Порховского района завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов

10:02, 08 февраля 2017, ПАИ

Судебные приставы Порховского района возбудили в отношении местного жителя уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что отец-должник ведёт асоциальный образ жизни, работы для него (с его слов) нет, на учёт в Центр занятости населения времени встать он также считает нужным. У мужчины уже накопился алиментный долг в размере 211 тысяч рублей. «Несовершеннолетний сын должника проживает с матерью и часто спрашивает про папу», - добавили в управлении.

Ранее должник был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 (неуплата алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства). За совершенное правонарушение судья назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ. В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей мужчина продолжил уклоняться, теперь дознаватели отдела судебных приставов Порховского района возбудили уголовное дело.

В управлении отметили, что это первое уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ в Порховском районе после редакции законодательства от 15 июля 2016 года.