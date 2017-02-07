В Пскове на пожаре погибла пожилая женщина

09:26, 08 февраля 2017, ПАИ

7 февраля в Пскове из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом в Зональном переулке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, на месте происшествия обнаружена погибшая - женщина 1940 года рождения.

По той же причине вчера выгорел сарай на улице Лужской в Пскове.

Кроме того, в деревне Горохово Печорского района сгорела баня. Причиной пожара названо нарушение правил безопасности при устройстве печи.

8 февраля в 00:42 в деревне Подосье Псковского района из-за аварийного режима работы отопительного котла выгорел двухэтажный жилой дом.