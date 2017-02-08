Митрополит Псковский и Порховский Евсевий: Кто живет без печали?

10:00, 08 февраля 2017, ПАИ

7 февраля, в день памяти святителя Григория Богослова и прославления иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали», митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, где находится чтимый образ Богоматери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

По окончании литургии владыка возглавил праздничный молебен Пресвятой Богородице, в завершение которого все собравшиеся во главе пропели молитву «Царице моя преблагая…» и величание Матери Божией.

Затем псковский архипастырь обратился к настоятельнице обители, духовенству, сестрам и богомольцам. «Кто живет без печали? Кто живет без болезней, без скорбей и разных невзгод? Наверное, такого человека нет. И поэтому, когда услышали, что есть такой образ «Утоли моя печали», этот образ стал близок сердцу русского православного человека. Этот образ является утешением и радостью и для нас с вами, для Псковской земли и особенно для этой обители», - сказал он.