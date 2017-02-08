10 февраля пройдёт очередная сессия Псковской городской Думы
10 февраля в 10:00 в Городском культурном центре состоится очередная 78-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В проект повестки дня сессии включены 39 вопросов о жизнедеятельности города, в том числе о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Псков» и бюджет. В ходе сессии планируется рассмотреть возможность присвоения названия улицам и имени библиотеке. Также депутатам предстоит утвердить условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2017 года.
В повестке дня сессии значатся вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, по кадрам, награждению медалью города «За заслуги перед Псковом» и Почетной грамотой Псковской городской Думы.
Депутаты внесут изменения в некоторые муниципальные правовые акты, предоставят в аренду муниципальное имущество подведомственным учреждениям.
С проектом повестки можно ознакомиться здесь.