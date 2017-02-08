На месте строительства Северного обхода Пскова ведутся работы по устройству земляного полотна и кюветов

10:24, 08 февраля 2017, ПАИ

Наступившие холода не остановили работы по строительству Северного обхода города Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту. Так, на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье до моста через реку Великую ведутся работы по монтажу железобетонных прямоугольных труб и устройству фундамента пешеходных переходов в теле насыпи развязки. На объект поступили металлические звенья гофрированных труб для устройства водопропускных труб. Также продолжаются работы по созданию земляного полотна, водоотводных кюветов и заготовки инертных материалов.



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту















На строительной площадке по строительству моста через реку Великую продолжаются работы по забивке шпунта для ограждения технологических площадок от весеннего паводка. Производится заготовка металлических конструкций под временную эстакаду. Ведется монтаж крана Liebherr 855 HD для возведения технологической эстакады. Кроме того, на стройплощадку поступили 20 свай для возведения опоры №1 моста.