0
09:11
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
19:04
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
18:42
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
17:57
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
16:14
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
16:10
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Еще новости
  • Коротко
Общество

На месте строительства Северного обхода Пскова ведутся работы по устройству земляного полотна и кюветов

Наступившие холода не остановили работы по строительству Северного обхода города Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту. Так, на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье до моста через реку Великую ведутся работы по монтажу железобетонных прямоугольных труб и устройству фундамента пешеходных переходов в теле насыпи развязки. На объект поступили металлические звенья гофрированных труб для устройства водопропускных труб. Также продолжаются работы по созданию земляного полотна, водоотводных кюветов и заготовки инертных материалов.

  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту

На строительной площадке по строительству моста через реку Великую продолжаются работы по забивке шпунта для ограждения технологических площадок от весеннего паводка. Производится заготовка металлических конструкций под временную эстакаду. Ведется монтаж крана Liebherr 855 HD для возведения технологической эстакады. Кроме того, на стройплощадку поступили 20 свай для возведения опоры №1 моста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
08 февраля 2017
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей 6
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9%
07 февраля 2017
За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 15,9% 1
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
07 февраля 2017
В Пскове выявили заброшенные здания, создающие угрозу возникновения пожаров
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
07 февраля 2017
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя 6
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
07 февраля 2017
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек

Идет загрузка...