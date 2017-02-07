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На Псковском озере попался браконьер

27 января в районе острова Залита в Псковском озере сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержали браконьера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Браконьер производил проверку расставленных им двух сетей длиной по 70 метров каждая, в которых находились два леща, 15 судаков, 27 ершей, 19 окуней, 288 экземпляров плотвы и 31 густера. Незаконный улов нарушитель складывал на лед и в пластиковые сани, прикрепленные к мото-буксировщику. Кроме саней в арсенале браконьера находились два бура, складной стул, палатка и шнур из лески для протягивания сетей подо льдом. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, составил 36 тысяч 23 рубля.

Для  принятия решения о назначении административного наказания и конфискации орудий лова в настоящее время материал по данному делу направлен мировому судье судебного участка.

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