В январе пожары уничтожили в Псковской области имущества почти на 9 миллионов

11:10, 08 февраля 2017, ПАИ

В январе на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировали 77 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 8 млн 880 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибли 11 человек, в том числе 1 ребенок, 6 человек получили травмы.

В городах и райцентрах области произошли 29 пожаров, которые причинили прямой материальный ущерб в размере 4 млн 655 тыс. рублей, погибли четыре человека. Огнеборцам удалось спасти 23 человек.

В сельской местности за текущий период зафиксировали 48 пожаров, материальный ущерб от них составил 4 млн 225 тыс. рублей. На пожарах погибли семь человек, четырех спасли.

Основная доля пожаров (74,03%) и ущерба от них (79,5%) зарегистрированы в жилом секторе, где за 2017 год произошли 57 пожаров с прямым материальным ущербом 7 млн 60 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибли 10 человек, один человек сгорел на предприятии. Из числа погибших людей семь человек были пенсионного возраста, один – лицо без определенного рода деятельности, один рабочий, один инвалид.

Всего за январь пожары уничтожили 30 строений, 1,5 тыс. кв. м. площадей и 2 единицы автотранспорта. Огнеборцы спасли 27 человек, на 16,95 млн рублей материальных ценностей, 83 строения, 2 единицы автотранспорта.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечается в Плюсском и Себежском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Куньинском и Усвятском районах.

Основными причинами пожаров в жилом секторе стали неосторожное обращение с огнем – 14 случаев (24,56% от пожаров, зарегистрированных в жилом секторе); нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 14 (24,56%); нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 24 (42,11%); поджоги – 2 (3,51%).

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем – пять человек. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло шесть пожаров, материальный ущерб от которых составил 520 тыс. рублей.