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Соцсфера

Одиноких пенсионеров и инвалидов Великих Лук приглашают в отделение дневного пребывания

Одиноких жителей Великих Лук приглашают в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенное на улице Гражданской, 30/12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Запись на получение путевок производится в ГБУСО «Центр социального обслуживания города Великие Луки» по адресу: проспект Гагарина, 8. Справки можно получить по телефону в Великих Луках 3-93-50.

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