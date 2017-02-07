Одиноких пенсионеров и инвалидов Великих Лук приглашают в отделение дневного пребывания

11:17, 08 февраля 2017, ПАИ

Одиноких жителей Великих Лук приглашают в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенное на улице Гражданской, 30/12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Запись на получение путевок производится в ГБУСО «Центр социального обслуживания города Великие Луки» по адресу: проспект Гагарина, 8. Справки можно получить по телефону в Великих Луках 3-93-50.