В России планируют увеличить минимальные цены на водку и коньяк

10:04, 08 февраля 2017, ПАИ

Минфин России предлагает увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку и коньяк, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на проект приказа, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент МРЦ на водку составляет 190 рублей за 0,5 литра. Министерство намерено поднять ее на 8% до 205 рублей в связи с ростом тарифов на электроэнергию, повышением производственных затрат (аренда, зарплаты персонала, стоимость рекламных акций, налоги на землю, имущество). Новые минимальные цены на коньяк предлагается увеличить с 322 до 371 рубля.

Отпускная цена за пол-литровую бутылку водки у производителей может составить в районе 173 рублей, а минимальная отпускная цена у оптовиков - 178 рублей. Коньяк у производителей можно будет приобрести за 314 рублей за бутылку, а у оптовых продавцов – за 323 рубля.