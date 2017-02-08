Воспитанников Детской деревни SOS-Псков научили разбирать и собирать автомат Калашникова и пистолет Макарова

11:35, 08 февраля 2017, ПАИ

Урок мужества для воспитанников Детской деревни SOS-Псков прошел в псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Накануне Дня защитника Отечества воспитанников Детской деревни-SOS познакомили с историей русского боевого оружия и провели среди ребят соревнования по стрельбе в электронном тире. Дети учились разбирать и собирать автомат Калашникова и пистолет Макарова, стрелять в электронном тире.

«Уроки мужества для воспитанников Псковской детской деревни-SOS также, как и для ребят детских домов, в Псковском филиале академии стали уже традиционными. Мы понимаем, что перед нами дети, лишенные отцовской заботы, поэтому прикладываем немало усилий, чтобы каждая наша встреча с ребятами стала запоминающейся. Наверняка такое общение формирует у детей уважительное отношение к людям в погонах», – сказал старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев.

Отметим, что с Детской деревней SOS-Псков образовательную организацию связывает шестилетнее сотрудничество: сначала реализовывался проект «Друзья», а теперь действует соглашение о взаимодействии, в рамках которого следующее мероприятие, организованное псковским филиалом Академии ФСИН России для воспитанников социального учреждения, – военно-патриотическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества, которая пройдет в загородном учебном центре 18 февраля.