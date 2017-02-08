В России собираются ввести продовольственные карточки
Министерство промышленности и торговли собирается запустить программу адресной продовольственной помощи в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Эта программа была разработана еще осенью 2015 года. Её цель - поддержка нуждающихся и малоимущих. На специальные карты будут начислять баллы или бонусы («эквиваленты денежных средств»), на которые можно будет покупать продукты российского производства — овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочку, семена и саженцы.
Программа также должна поддержать российских агропромышленников. Минпромторг оценивает стоимость ее запуска в 140 миллиардов рублей.