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Экономика

На фермах в Локнянском районе молоко производили с нарушением ветеринарных правил и норм

В ООО «Нива», осуществляющего деятельность в деревне Рыкайлово (фермы в деревнях Меритиницы, Айдарово, Липшаня, Михайлов Погост, Старостино) Локнянского района вывили нарушения ветеринарного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В частности, на предприятии не велся журнал учета дезинфекции, дезинсекции и дератизации формы 10-вет; санитарные дни на молочной ферме не проводились (отсутствовал график проведения санитарных дней); въезд на территорию фермы в деревне Айдарово не был оборудован дезинфекционным барьером.

Таким образом, ООО «Нива» осуществляло деятельность по производству коровьего молока с нарушением ветеринарных правил и норм, что могло повлечь выработку некачественной и опасной продукции, создать угрозу здоровью человека и животных, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, отметили в Россельхознадзоре.

Данному предприятию выдали предписание об устранении нарушений.

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