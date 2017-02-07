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В Куньинском районе будут судить мужчину, который воровал сигареты и продукты из местных магазинов

В Куньинском районе 26-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, недавно освободившийся из мест лишения свободы 26-летний мужчина проживал у сожительницы в Великих Луках. Зная, что в деревне Боталово Куньинского района есть почтовое отделение и магазин, он решил украсть имевшиеся там товарно-материальные ценности. Вечером 10 ноября 2016 года он добрался до деревни, с помощью принесенного с собой гвоздодера взломал замки, проник в помещение почты и похитил оттуда сигареты, продукты, одежду и другие товары. Причиненный им ущерб составил 16 тыс. 700 рублей. Похищенное злоумышленник перевез домой. 13 ноября 2016 года мужчина вновь вернулся в Боталово, с помощью имевшегося у него инструмента сломал металлическую решетку на окне местного магазина и украл оттуда продукты, сигареты, одежду, постельные принадлежности на 30 тыс. 600 рублей.

Подозреваемый был установлен и задержан в Великих Луках. При нем обнаружили сумку, в которой находилась часть краденого. По месту проживания  гражданина провели обыск, в ходе которого изъяли похищенное.

По делу собрана достаточная доказательная база. Осуществлены необходимые криминалистические экспертизы. Обвиняемый дал признательные показания и рассказал о совершенных им преступлениях. С ним провели проверку показаний на месте происшествия. В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.  

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