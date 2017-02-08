Руководители Пскова поздравили учёных с праздником

10:29, 08 февраля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили учёных, преподавателей и сотрудников научных учреждений с Днём российской науки, который отмечается сегодня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В нашем регионе академическая наука, интегрируясь с системой высшего образования и укрепляя связи с промышленностью, может дать убедительные ответы на вызовы XXI века, требующего инновационных технологий, новых подходов и решений. Развитие научного потенциала является важнейшим условием конкурентоспособности города и области. Модернизация, повышение эффективности экономики, внедрение инноваций невозможны без труда ученых, преподавателей, членов научного сообщества. Во многом благодаря вашей деятельности Псков может гордиться научными кадрами», - говорится в поздравлении.

Иван Цецерский и Игорь Калашников пожелали преподавателям, аспирантам и студентам не останавливаться на достигнутом, покорять новые научные высоты. «Позвольте пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных побед на благо города Пскова и нашей великой страны», - заключили они.