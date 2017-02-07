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Культура

Она растаяла

Кульминацией этой постановки стал восход солнца – несколько прожекторов, направленных со сцены прямо в Большой зал псковского драмтеатра, осветили зрителей резкими, слепящими лучами. В этот момент со сцены, вероятно, было видно много, очень мягко говоря, озадаченных лиц. Немудрено, ведь вся эта «Снегурочка» оказалась сплошной неожиданностью. Странной, смешной, уродливой, прекрасной.

Фото с сайта old-house.ru

Перелистав перед походом в театр пьесу, которую не видел, наверное, со школы, я осознал простую вещь – на базе этого текста можно сделать все, что угодно. Образы, реплики, хоры, если глянуть на них свежим взглядом, пожалуй, так и просятся стать предметом какого-нибудь вполне авангардного прочтения. Однако, даже самые смелые мои ожидания оказались превзойдены.

Фото с сайта old-house.ru

Как быть, когда ставишь пьесу, которой уже почти полтораста лет, которая помимо театральных постановок воплощалась как опера, кинофильм, мультфильм? Что делать, если каждая реплика была уже когда-то произнесена, каждое слово в этой пьесе отсылает к уже созданной сцене, кадру, интонации? Режиссер Галина Пьянова решает эту задачу просто и изящно: она выкидывает весь текст.

Фото с сайта old-house.ru

Как быть, когда пишешь музыку к пьесе, для которой уже существует музыка Чайковского и опера Римского-Корсакова? Как новая музыка должна соотноситься со столь внушительным наследием, цитировать ли его, переиначивать, искажать? Композитор Александр Маноцков решает эту задачу просто и изящно: никак не должна, новая музыка должна быть оригинальной и современной.

Фото с сайта old-house.ru

По большому счету, то, что происходило на сцене, было похоже не на заявленную оперу, а скорее на пантомиму. Нет, конечно, имелись моменты, когда звучали музыкальные инструменты, и даже вокал присутствовал, но большую часть времени действие происходило в тишине, сопровождаемое шумами, присущими самому действию. Тем сильнее оказались озвученные эпизоды – например, один из самых ярких, появление Снегурочки: все играют, вроде бы, кто во что горазд, используя нетрадиционные способы звукоизвлечения, на разнообразных инструментах, а Снегурочка пытается петь, но поначалу как бы не может, и шипит горлом, это очень напряженная сцена, и когда наконец прорывается ее голос, то исполняемые ей чистые ноты собирают все происходящие в зале звуки, подминают их, организуют, выстраивают под себя, и в результате рождается музыка, странная, неровная, но прекрасная.

Увы, пересказ этой постановки, скорее, отобьет желание ее смотреть, чем что-то прояснит. Представьте, что «Снегурочку» решили поставить где-нибудь в одной далекой галактике, не чуждой цветовой дифференциации штанов. То, что получится в итоге – вполне герметичный сценический текст, из которого каждый черпает столько, сколько может, сообразно желанию и культурному уровню: можно искать цитаты, вычитывать аллегории, толковать образы, можно пытаться следить за действием (в фойе предусмотрительно раздавали листочки с синопсисом), можно придумать альтернативный сюжет, можно просто смеяться или падать и выбегать из зала, или делать все это вместе.

Фото с сайта old-house.ru

То, что дает нам возможность воспринять это инопланетное произведение, называется художественной цельностью – это качество, присущее очень немногим земным спектаклям. Тем радостнее, что нечто подобное свершилось на псковской сцене.

Алексей Жихаревич
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