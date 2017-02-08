На границе в Пыталовском районе задержали партию польской говядины

12:30, 08 февраля 2017, ПАИ

В МАПП Убылинка Пыталовского района приостановили движение автомобиля, перемещавшего в Казахстан из Польши 19,86 тонны говядины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Остановка была связана с нарушением указания Россельхознадзора, выразившимся в отсутствии предварительного уведомления госветслужбы Польши о перемещении товара через территорию Российской Федерации. После предоставления необходимых документов ввоз товара разрешили, товар направили в пункт назначения.