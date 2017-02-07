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В Великих Луках поймали похитителей телефона, лопаты и ведра

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили граждан, подозреваемых в кражах из общежития и садоводческого товарищества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках в ночь на 7 февраля из комнаты общежития по улице Зверева у учащегося украли мобильный телефон. Полицейские провели необходимые мероприятия и установили подозреваемого – 25-летнего безработного гражданина, проживающего в этом же общежитии. В ходе обыска похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Раскрыта также кража имущества из пригородного садоводческого товарищества. Злоумышленник, разбив оконное стекло в дачном доме, похитил домкрат, лопату, ведро, покрывала и скрылся. В совершении данного преступления подозревается безработный, ранее судимый 52-летний великолучанин. Он задержан, похищенное изъято. Проводится расследование.

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