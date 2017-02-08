В Псковской областной библиотеке пройдёт вечер «…Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»

12:41, 08 февраля 2017, ПАИ

8 февраля в 18:00 в Псковской областной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2) пройдет вечер «…Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» с искусствоведом Ольгой Васильевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Эпиграфом встречи стала строка из стихотворения Пушкина «Элегия» 1830 года. Ольга Васильева расскажет о русской культуре XX века, о традициях и своеобразии творческого стиля, о том, что объединяет мастеров - художника Евсея Моиссеенко и композитора Георгия Свиридова.

«Они оба родились в 1916 году, прожили долгую жизнь в Советском Союзе. Родину любили всей душой, стремясь понять и принять ее победы и поражения. У каждого из них был свой путь в искусстве, каждый создал свой художественный мир, собственный стиль, который в живописи безошибочно определяет художника, а в музыке - композитора. Творчество мастеров следует традициям русской духовной культуры. Александр Сергеевич Пушкин был любимым поэтом Моисеенко и Свиридова. В произведениях, посвященных или навеянных творчеством поэта, в размышлениях о его личности раскрывается вся сила и мощь их дарований», - рассказали в библиотеке.

Ольга Васильева в 1979 году закончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 1986 году прошла обучение на курсах экспертов при Министерстве культуры СССР.