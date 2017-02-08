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Общество

Псковский учёный призывает коллег не бояться просить средства у государства

Руководитель научно-исследовательского предприятия при Псковском государственном университете, представитель Фонда содействия инновациям Михаил Донченко призывает своих коллег не бояться просить средства у государства на научные проекты. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В нашем государстве любые начинания молодого ученого или научные разработки всегда приветствуются, есть различные фонды и программы», - подчеркнул Михаил Донченко.

«Наши российские умы существуют, есть и будут. Мы можем воспитывать образованных, грамотных людей. Полет мысли русского человека отличен от других», - считает он.

Руководитель научно-исследовательского предприятия при ПсковГУ отметил, что в других странах наука тоже развивается, но на мировом уровне Россия от них не отстаёт.

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