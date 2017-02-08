Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями

11:23, 08 февраля 2017, ПАИ

Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова назвала районы с наиболее комфортными климатическими условиями. Об этом с пресс-конференции 8 февраля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, в Дновском и Стругокраснеском районах при общей равной ситуации всегда фиксируются более резкие погодные особенности. Наиболее комфортные районы – центральные и южные, особенно Пушкиногорский и Опочецкий. К тому же, весна и лето на юге области начинаются на несколько дней раньше, зима - на несколько дней позже. А в Гдове, например, всегда более мягко проходит период заморозков. Наиболее неблагоприятны для дачников Дно и Кебь (Псковский район).

Тала Нещадимова также рассказала, что нынешняя зима в Псковской области началась 31 октября - 1 ноября - на две недели раньше обычной даты (18 ноября). Постоянный снежный покров установился позже, несмотря на то, что первый снег выпал раньше климатической нормы. «Сама зима, как климатический период, не прекращается до сих пор», - уточнила Тала Нещадимова.