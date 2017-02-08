0
13:34
В Пскове провели ЕГЭ для родителей
11:54
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
11:23
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
11:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:55
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
09:11
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Еще новости
Общество

Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями

Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова назвала районы с наиболее комфортными климатическими условиями. Об этом с пресс-конференции 8 февраля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, в Дновском и Стругокраснеском районах при общей равной ситуации всегда фиксируются более резкие погодные особенности. Наиболее комфортные районы – центральные и южные, особенно Пушкиногорский и Опочецкий. К тому же, весна и лето на юге области начинаются на несколько дней раньше, зима - на несколько дней позже. А в Гдове, например, всегда более мягко проходит период заморозков. Наиболее неблагоприятны для дачников Дно и Кебь (Псковский район).

Тала Нещадимова также рассказала, что нынешняя зима в Псковской области началась 31 октября - 1 ноября - на две недели раньше обычной даты (18 ноября). Постоянный снежный покров установился позже, несмотря на то, что первый снег выпал раньше климатической нормы. «Сама зима, как климатический период, не прекращается до сих пор», - уточнила Тала Нещадимова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове провели ЕГЭ для родителей
08 февраля 2017
В Пскове провели ЕГЭ для родителей 1
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
08 февраля 2017
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается 1
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
08 февраля 2017
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 5
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
08 февраля 2017
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей 22
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»

Идет загрузка...