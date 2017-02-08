Михаил Донченко рассказал о сотрудничестве ПсковГУ с предприятием «Псковгеокабель»

11:28, 08 февраля 2017, ПАИ

Руководитель научно-исследовательского предприятия при Псковском государственном университете, представитель Фонда содействия инновациям Михаил Донченко в прямом эфире проекта ПАИ-live, который посвящён Дню российской науки, рассказал о сотрудничестве вуза с предприятием «Псковгеокабель».

По его словам, исследовательское предприятие, которым он руководит, учреждено при университете в 2010 году и выполняет научно-исследовательские работы для местных предприятий. Наиболее значимый проект, по мнению Михаила Донченко, - совместная работа со специалистами «Псковгеокабеля». «На сегодня это предприятие обладает технологиями мирового уровня, их нет нигде в России. Речь идёт о производстве полимерных армированных трубопроводов. Что самое главное, в этих работах участвовали молодые люди. Средний возраст участников проекта составил 30 лет», - отметил он.

Также Михаил Донченко рассказал, что Фонд содействия инновациям помогает псковским предприятиям получить финансирование на инновационные разработки, и такие предприятия в Псковской области есть.