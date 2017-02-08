Работодатели Псковской области до 15 февраля должны сдать ежемесячную отчётность

12:49, 08 февраля 2017, ПАИ

С 2017 года страхователям региона отчет СЗВ-М необходимо сдать не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Таким образом, сведения за январь нужно предоставить в Пенсионный фонд РФ до 15 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ПФР.

Ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор на несколько месяцев (даже если выплата гонорара предусмотрена по его окончанию).

В отчете страхователи региона предоставляют в Фонд следующую информацию о каждом работающем у него застрахованном лице:

1.​ Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

2.​ Фамилию, имя, отчество;

3.​ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).

За нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены.