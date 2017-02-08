Сильные морозы в Псковской области прекратятся через двое суток

11:42, 08 февраля 2017, ПАИ

«Вероятнее всего, совсем морозные дни, которые мы наблюдаем, закончатся в ближайшие двое суток», - сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 февраля. Затем ночью будет от -5 до -10 градусов, днём – от 0 до -5, добавила она, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Такой характер погоды должен сохраниться до конца февраля», - уточнила Тала Нещадимова и заметила, что солнца не будет, ожидается «серая погода с прояснениями». «Февраль, вероятнее всего, будет ниже климатической нормы», - сказала она.

По словам начальника псковского гидрометцентра, снежный покров в регионе ниже нормы. В связи с этим весной специалисты не ожидают интенсивного паводка. «Выпало мало снега, но ожидается, что в результате покров «будет умеренным». Думаю, что сельское хозяйство не пострадает», - подчеркнула Тала Нещадимова.