Псковские студенты разрабатывают сорбент из отходов шелка и эффективный шлифовальный круг

13:20, 08 февраля 2017, ПАИ

Студентка ПсковГУ занимается разработкой сорбента из отходов шелка, который сможет употреблять человек для очистки организма. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского предприятия при Псковском государственном университете, представитель Фонда содействия инновациям Михаил Донченко в прямом эфире проекта ПАИ-live. Кроме того, другой учащийся университета пытается сделать меньше износ шлифовального круга, что даст экономический эффект.

Михаил Донченко рассказал, что в регионе действует программа Фонда содействия инновациям «Умник», в рамках которой молодым ученым оказывается помощь. «Все решает идея, но не только. Идей много у всех, но не каждый возьмется их реализовывать», - заметил ученый. Победители программы получают 500 тысяч рублей на 2 года, после чего есть возможность принять участие в программе «Старт1» с финансированием 2 млн рублей.

Псковский ученый добавил, что победители программы «Умник» также получают право ездить на научно-практические конференции в инновационный центр «Сколково», пытающийся найти новые интересные проекты, которые будут востребованы в будущем. По словам Михаила Донченко, многие граждане не знают, что такое патент, и тем, кто стал резидентом «Сколково», оказывается поддержка по оформлению авторских прав, а также финансирование на начальной стадии проекта.

Гость ПАИ-live заметил, что псковичи в «Сколково» свои проекты пока не представляли, победители программы «Умник» выезжали, по его словам, на «разведку» - они увидели процедуру прохождения конференции, «и решили для себя, пойти этим путем или нет». «Приехав туда, все увидели, что мы не хуже», - отметил Михаил Донченко. Отвечая на вопрос о том, претендуют ли псковские проекты на поддержку подмосковного центра, он сказал, что это «их личное право - решать, где они получат поддержку».