Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается

11:54, 08 февраля 2017, ПАИ

Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая постоянно сбывается. Об этом с пресс-конференции 8 февраля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если в Духов день выпадет хоть капля дождя, то не будет хорошего устойчивого летнего циклона [погода будет преимущественно с осадками – ПАИ]. Эта примета действует, и никто не знает почему», - отметила Тала Нещадимова и добавила, что тот, кто её разгадает должен получить Нобелевскую премию.

Тала Нещадимова призналась, что относится к приметам, как к интересной сказке, не забывая при этом, что синоптик несёт ответственность за свою работу.

В этом году, если верить народным приметам, «весна должна быть дружной, должен быть хороший урожай гороха», отметила Тала Нещадимова. «Приметы сбываются 50 на 50, и мы обращаем на них внимание. Это довольно интересно. Ведь в основу народных примет легли многолетние наблюдения предков», - подытожила она.