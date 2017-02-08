1
13:34
В Пскове провели ЕГЭ для родителей
11:54
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
11:23
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
11:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:55
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
09:11
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Еще новости
Общество

Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается

Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая постоянно сбывается. Об этом с пресс-конференции 8 февраля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если в Духов день выпадет хоть капля дождя, то не будет хорошего устойчивого летнего циклона [погода будет преимущественно с осадками – ПАИ]. Эта примета действует, и никто не знает почему», - отметила Тала Нещадимова и добавила, что тот, кто её разгадает должен получить Нобелевскую премию.

Тала Нещадимова призналась, что относится к приметам, как к интересной сказке, не забывая при этом, что синоптик несёт ответственность за свою работу.

В этом году, если верить народным приметам, «весна должна быть дружной, должен быть хороший урожай гороха», отметила Тала Нещадимова. «Приметы сбываются 50 на 50, и мы обращаем на них внимание. Это довольно интересно. Ведь в основу народных примет легли многолетние наблюдения предков», - подытожила она.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Пскове провели ЕГЭ для родителей
08 февраля 2017
В Пскове провели ЕГЭ для родителей 1
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
08 февраля 2017
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается 1
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
08 февраля 2017
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 5
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
08 февраля 2017
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей 22
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»

Идет загрузка...