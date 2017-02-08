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Общество

В Псковской области планируют организовать программу «Шустрик» для школьников, умеющих строить инженерные конструкции

В этом году в Псковской области планируют организовать программу «Шустрик» для школьников, умеющих строить инженерные конструкции. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского предприятия при Псковском государственном университете, представитель Фонда содействия инновациям Михаил Донченко в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, цель проекта - попытаться на школьном уровне сказать подрастающему поколению, что и в Псковской области можно найти поддержку своих начинаний. По его словам, потенциал в регионе есть.

Говоря о будущем научных исследований и науки в целом, Михаил Донченко заявил, что компьютеры людей не заменят: «Это инструмент, устройство, приспособления, которое помогает человеку быстро принимать решения».

«Государство заинтересовано в развитии науки», - добавил учёный и сказал, что нужно донести в массы, чтобы разработчики не боялись, пытались себя реализовать. «Некоторые стесняются. Эту боязнь надо переступать, и я для этого предназначен, пусть приходят ко мне», - заключил Михаил Донченко.

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