В этом году псковские учёные намерены собрать двигатель, не имеющий аналогов в мире

11:51, 08 февраля 2017, ПАИ

В этом году псковские учёные намерены изготовить опытный образец уникального роторно-лопастного двигателя с внешним подводом тепла, который не имеет аналогов в мире. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского предприятия при Псковском государственном университете, представитель Фонда содействия инновациям Михаил Донченко в прямом эфире проекта ПАИ-live, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Донченко рассказал, что проект по созданию уникального двигателя стартовал в 2007 году. Тогда были проведены научно-исследовательские работы, но получить финансирование на создание опытного образца не удалось, поэтому стартовое состояние проекта длилось до конца прошлого года. Теперь псковские учёные попытаются реализовать проект своими силами.

Гость студии заметил, что на стадии разработки двигателя спрос на него был. Отличие этого агрегата, пояснил он, в принципе действия, в механизмах - это двигатель, который работает от любого источника тепла, чем выше температура, тем выше КПД.