Тала Нещадимова: Синоптики тоже плачут

11:58, 08 февраля 2017, ПАИ

Псковские синоптики достойно справляются с прогнозированием неблагоприятных погодных явлений, характерных для Псковской области: заморозков, гроз, гололёдов и гололедиц, налипания мокрого снега, усиления ветра. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 февраля.

По ее словам, синоптик только строит предположения, но он обязан предупредить граждан о неблагоприятных и опасных явлениях, поскольку получает зарплату именно за это. Тала Нещадимова добавила, что псковские синоптики очень ответственно относятся к своей работе, и даже «иногда плачут» из-за неудач.

По её словам, «вероятность оправдываемости» прогнозов колеблется. Эффективно предсказывать погоду пока можно лишь на 3-4 суток. Она отметила качество прогнозов немецких и американских специалистов. Кроме того, по словам Талы Нещадимовой, «неплохо прогнозирует Варшава». В целом же прогнозы погоды у российских специалистов «не хуже, чем у западных», резюмировала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.