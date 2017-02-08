0
13:34
В Пскове провели ЕГЭ для родителей
11:54
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
11:23
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
11:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:55
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
09:11
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Еще новости
Общество

Тала Нещадимова: Синоптики тоже плачут

Псковские синоптики достойно справляются с прогнозированием неблагоприятных погодных явлений, характерных для Псковской области: заморозков, гроз, гололёдов и гололедиц, налипания мокрого снега, усиления ветра. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 февраля.

По ее словам, синоптик  только строит предположения, но он обязан предупредить граждан о неблагоприятных и опасных явлениях, поскольку получает зарплату именно за это. Тала Нещадимова добавила, что псковские синоптики очень ответственно относятся к своей работе, и даже «иногда плачут» из-за неудач.

По её словам, «вероятность оправдываемости» прогнозов колеблется. Эффективно предсказывать погоду пока можно лишь на 3-4 суток. Она отметила качество прогнозов немецких и американских специалистов. Кроме того, по словам Талы Нещадимовой, «неплохо прогнозирует Варшава». В целом же прогнозы погоды у российских специалистов «не хуже, чем у западных», резюмировала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове провели ЕГЭ для родителей
08 февраля 2017
В Пскове провели ЕГЭ для родителей 1
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
08 февраля 2017
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается 1
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
08 февраля 2017
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 5
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
08 февраля 2017
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей 22
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»

Идет загрузка...