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Лекарство из шелка и двигатель будущего: псковские изобретения мирового уровня (ВИДЕО)

Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live 8 февраля, в День Российской науки, стал руководитель научно-исследовательского предприятия при ПсковГУ, представитель Фонда содействия инновациям, кандидат технических наук Михаил Донченко. Он рассказал об изобретениях псковских ученых и развитии науки в регионе. В частности, речь шла о необычных медицинских препаратах, о не имеющем мировых аналогов двигателе, о прорывной технологии шлифования, о «шустриках» и «умниках», а также о возможностях для молодых ученых, которые дают государственные программы поддержки инноваций.

 

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