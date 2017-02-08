Лекарство из шелка и двигатель будущего: псковские изобретения мирового уровня (ВИДЕО)
Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live 8 февраля, в День Российской науки, стал руководитель научно-исследовательского предприятия при ПсковГУ, представитель Фонда содействия инновациям, кандидат технических наук Михаил Донченко. Он рассказал об изобретениях псковских ученых и развитии науки в регионе. В частности, речь шла о необычных медицинских препаратах, о не имеющем мировых аналогов двигателе, о прорывной технологии шлифования, о «шустриках» и «умниках», а также о возможностях для молодых ученых, которые дают государственные программы поддержки инноваций.