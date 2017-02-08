На железнодорожных переездах в Псковской области пройдут профилактические мероприятия

13:23, 08 февраля 2017, ПАИ

На полигоне Великолукской дистанции пути на переездах в Куньинском, Великолукском, Невельском районах и в городе Великие Луки пройдут профилактические мероприятия «Внимание, переезд!», которые в целях снижения уровня аварийности организует руководство ОАО «РЖД» с 13 по 28 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в мероприятиях примут участие представители муниципалитетов, ГИБДД, транспортной прокуратуры, автотранспортных предприятий, общественных организаций автомобилистов, дорожных хозяйств и других заинтересованных организаций.

И. о. начальника Великолукской дистанции пути Евгений Сопкин отметил, что подобные профилактические действия направлены, в первую очередь, на то, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности на железнодорожных переездах и напомнить водителям транспортных средств о важности соблюдения Правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды, а также обратить их внимание на тяжесть последствий от допущенных ДТП.

По состоянию на 1 февраля на железнодорожных переездах Октябрьской дирекции инфраструктуры произошли 4 ДТП, 2 из них - на неохраняемых переездах, оборудованных автоматической переездной сигнализацией, 2 – на нерегулируемом переезде. Как показывает статистика, более 98% всех ДТП происходит в результате нарушения водителями автотранспортных средств Правил дорожного движения при проследовании через железнодорожные переезды.